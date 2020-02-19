Холанд: Чувствую, что могу играть лучше

Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд — о матче против ПСЖ в Лиге чемпионов.

Дубль Холанда принес Боруссии Д победу в домашнем поединке против ПСЖ.

"Я доволен, что получил приз лучшему игроку матча. Тем не менее, чувствую, что могу играть еще лучше. Я обязан играть лучше, упорно трудиться и совершенствоваться".

Также Холанд прокомментировал результат первого матча 1/8 Лиги чемпионов.

"Результат опасный, у ПСЖ серьезная команда. В ответной игре может произойти все, что угодно", — приводит слова Эрлинга Холанда BBC.

Ранее сообщалось, что норвежский футболист установил новые рекорды.

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