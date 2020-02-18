Моуриньо: Уже не рассчитываю на Сона в этом сезоне

Главный тренер лондонцев пессимистично оценил сроки возвращения нападающего перед игрой против Лейпцига.

Сон Хын Мин получил повреждение в игре против Астон Виллы, из-за чего потребовалась операция на руке. Жозе Моуриньо, главный тренер "шпор" заявил, что не рассчитывает на корейца до конца сезона.

"Ситуация с Сон Хын Мином — хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока. Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будем играть при помощи тех, кто у нас есть. Я в этом сезоне на Сон Хын Мина уже рассчитывать не буду. Если он и сможет провести два-три матча, то благодаря оптимизму нашего пресс-аташе.

Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Пэрротт играть не готов, а Райан Сессеньон — не нападающий", — приводит слова Жозе Моуриньо официальный сайт УЕФА.

Начало ближайшего матча Тоттенхэма против Лейпцига, который состоится в среду, 19 февраля, запланировано на 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.