Уинкс: У нас много игроков, чтобы заменить Сона

Полузащитник Тоттенхэма считает, что потеря корейца не станет катастрофической.

Сон Хын Мин сломал руку в игре против Астон Виллы и перенес операцию. Жозе Моуриньо заявил, что уже не рассчитывает на нападающего в этом сезоне.

Гарри Уинкс, в свою очередь, считает, что у команды есть ресурсы, чтобы заменить корейца.

"Игра в атаке — не для меня. Травмы Сон Хын Мина для нас серьезная потеря. Он для команды больше, чем просто снайпер. Он проделывает большой объем работы и заряжает всех энергией. Но у нас много игроков, чтобы его заменить.

Важно, что мы не зацикливаемся на этой проблеме, так как это ничем нам не поможет. Мы придумаем, как справиться с ситуацией, ведь мы делали это в прошлом", — приводит слова Уинкса официальный сайт УЕФА.

Начало матча, который состоится в среду, 19 февраля, запланировано на 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.