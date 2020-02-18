Лаймер: Жаль, что Кейн и Сон не сыграют против нас

Футболист признался, что матчи плей-офф Лиги чемпионов являются для него ключевыми в карьере на данный момент.

Полузащитник РБ Лейпциг Конрад Лаймер прокомментировал предстоящий поединок "быков" в Лиге чемпионов против Тоттенхэма.

"В детстве я всегда мечтал о таких играх. Конечно, это будет ключевым моментом в моей карьере. Мы знаем, как мы будем играть, и постараемся реализовать этот план".

"Жаль, что такие хорошие игроки, как Кейн и Сон не помогут Тоттенхэму. Я всегда хочу играть против лучших. Но ничего не изменить", — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Ранее ожиданиями от игры со "шпорами" поделился Юлиан Нагельсманн.

Матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг состоится в среду, 19 февраля, в 22:00 в Лондоне на Тоттенхэм Стэдиум. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.