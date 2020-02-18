Витсель: Неймар чрезвычайно опасен, но Мбаппе и Ди Мария тоже сильны

Хавбек Боруссии высказался о поединке Лиги чемпионов против ПСЖ.

Дортмундская Боруссия в рамках первого поединка 1/8 второй финала Лиги чемпионов сыграет на своем стадионе против Пари Сен-Жермен.

Полузащитник "шмелей" Аксель Витсель поделился ожиданиями от предстоящего матча, отметив высокий уровень игры нападающих парижан Неймара, Килиана Мбаппе и Анхеля Ди Марии.

"В матче с Айнтрахтом мы действовали гораздо более агрессивно. Предпринимали все возможное, чтобы побыстрее отобрать мяч, когда он доставался сопернику. Столь же мощный напор будет важен в поединке с ПСЖ".

"Уверен, Неймар завтра выйдет на поле. Он чрезвычайно опасен, но Мбаппе и Ди Мария тоже сильны, так что внимательным надо быть с каждым", — приводит слова Витселя официальный сайт УЕФА.

Матч Боруссия Д — ПСЖ состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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