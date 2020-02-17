Фавр рассказал о ключе к успеху в матче против ПСЖ

Главный тренер дортмундцев дал комментарий накануне игры 1/8 Лиги чемпионов.

Боруссия Д примет ПСЖ на своем поле. Люсьен Фавр, главный тренер немецкой команды, отдал должное атакующей линии соперника, а также рассказал об основном компоненте, который позволит добиться успеха.

"Мне нравится, когда команда показывает хорошую игру. Иногда, я не против победы со счетом 1:0. Когда забивается много голов, болельщикам нравится, но тренера не всегда этому рады.

ПСЖ набрал 16 очков в группе с Реалом — это о многом говорит. У них огромный потенциал в атаке. Команда очень хорошо действует в нападении. Если потерять мяч, то они очень быстро переходят в наступление.

Нам нужно провести очень хорошую работу. Ключ к успеху в том, как мы защищаемся. Контроль мяча привносит в игру спокойствие", — приводит слова Люсьена Фавра официальный сайт Боруссии Д.

Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.