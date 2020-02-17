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Тухель: Неймар готов сыграть против Боруссии Д

17 февраля 2020

НЕЙМАР, ФОТО GETTY IMAGES

Главный тренер парижан дал комментарий накануне игры против дортмундцев.

Пари Сен-Жермен в рамках первого поединка 1/8 второй финала Лиги чемпионов сыграет на выезде против Боруссии Д.

Томас Тухель, главный тренер парижан, отметил, что Неймар сыграет в данном поединке, если не произойдет форс-мажор на тренировке.

"Неймар обладает способностью менять игры. Он внушает уверенность и вдохновляет своих товарищей по команде. Неймар в порядке и готов сыграть завтра, если не получит травму на тренировке.

Это особенно чувство играть на стадионе в Дортмунде, но мы должны быть психологически подготовлены. У нас есть возможность показать наше качество", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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