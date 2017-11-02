Бос: Таких соперников, как АПОЭЛ, нужно обыгрывать

Главный тренер дортмундской Боруссии Петер Бос остался недоволен результатом домашнего поединка Лиги чемпионов против АПОЭЛа.

В поединке 4 тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундцы на своем поле не сумели обыграть АПОЭЛ (1:1), потеряв фактически все шансы на выход из группы H.

По словам главного тренера команды Петера Боса, команда обязана была брать очки в отчетном матче.

"Мы разочарованы, ведь таких соперников, как АПОЭЛ, нужно обыгрывать", — начал Бос.

"Нам по-прежнему не хватает уверенности. Открыв счет, мы не смогли закрепить преимущество еще одним забитым мячом. Вместо этого соперник отыгрался в первой же опасной атаке".

"Мы переживаем тяжелый период. Сейчас для нас очень важно добыть победу", — подытожил наставник.

В следующем туре Лиги чемпионов Боруссия отправится в гости к Реалу. Матч состоится 21 ноября.

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