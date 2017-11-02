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-
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-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
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-
Тоттенхэм
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-
22 ноября
19:00
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-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
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Бос: Таких соперников, как АПОЭЛ, нужно обыгрывать

02 ноября 2017

Петер Бос, Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Петер Бос остался недоволен результатом домашнего поединка Лиги чемпионов против АПОЭЛа.

В поединке 4 тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундцы на своем поле не сумели обыграть АПОЭЛ (1:1), потеряв фактически все шансы на выход из группы H.

По словам главного тренера команды Петера Боса, команда обязана была брать очки в отчетном матче.

"Мы разочарованы, ведь таких соперников, как АПОЭЛ, нужно обыгрывать", — начал Бос.

"Нам по-прежнему не хватает уверенности. Открыв счет, мы не смогли закрепить преимущество еще одним забитым мячом. Вместо этого соперник отыгрался в первой же опасной атаке".

"Мы переживаем тяжелый период. Сейчас для нас очень важно добыть победу", — подытожил наставник.

В следующем туре Лиги чемпионов Боруссия отправится в гости к Реалу. Матч состоится 21 ноября. 

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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