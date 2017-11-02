Бос: Таких соперников, как АПОЭЛ, нужно обыгрывать

В поединке 4 тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундцы на своем поле не сумели обыграть АПОЭЛ (1:1), потеряв фактически все шансы на выход из группы H.
По словам главного тренера команды Петера Боса, команда обязана была брать очки в отчетном матче.
"Мы разочарованы, ведь таких соперников, как АПОЭЛ, нужно обыгрывать", — начал Бос.
"Нам по-прежнему не хватает уверенности. Открыв счет, мы не смогли закрепить преимущество еще одним забитым мячом. Вместо этого соперник отыгрался в первой же опасной атаке".
"Мы переживаем тяжелый период. Сейчас для нас очень важно добыть победу", — подытожил наставник.
В следующем туре Лиги чемпионов Боруссия отправится в гости к Реалу. Матч состоится 21 ноября.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.