Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:1(пен. 3:4) Відео голів та огляд матчу 17.04.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 17 квітня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал пройшов Манчестер Сіті у серії пенальті та здобув путівку до півфіналу найпрестижнішого єврокубка, де зустрінеться з мюнхенською Баварією.

Зазначимо, що це був важкий вечір для українського голкіпера "вершкових" Андрія Луніна, проте він неодноразово виручив свою команду, коли протягом основного часу та овертаймів здійснив десять сейвів, а вже у післяматчевій серії пенальті "прочитав" удар Бернарду Сілви і парирував спробу Маттео Ковачича.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Манчестер Сіті — Реал Мадрид в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:1 (3:4 – пен.) (перший матч – 3:3)

Голи: де Брюйне, 76 — Родріго, 12



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі (Ковачич, 112), Гвардіол — Родрі, де Брюйне (Стоунз, 112) — Сілва, Фоден, Гріліш (Доку, 72) — Голанд (Альварес, 91).



Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль (Мілітао, 110), Рюдігер, Начо, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос (Модрич, 79) — Беллінгем — Родріго (Діас, 84), Вінісіус.



Попередження: Гріліш, Гвардіол — Карвахаль, Родрі, Менді