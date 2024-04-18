Беллінгем: Перед матчем із Манчестер Сіті я побачив, як Анчелотті позіхає, і запитав у нього: "Босе, тобі нудно?"

18 квітня 2024

Беллінгем, getty images

Папа Карло просто втомився.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем висловився про головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті. Його слова наводить Tuttosport.

"Його найбільша сила полягає в тому, що він наділяє хлопців свободою. Деякі команди грають чітко за системою, і їм складно протистояти, але наша сильна сторона — імпровізація. 

Перед матчем із "Сіті" я побачив Карло, коли він позіхав, і запитав у нього: "Босе, тобі нудно?" Він відповів: "Так. Ти повинен вийти на поле і зробити все, щоб мені стало веселіше". Карло впевнений у собі. І ця впевненість передається нам", — заявив англійський футболіст.
Цього сезону Джуд Беллінгем відіграв за Реал 35 матчів, забив 20 голів та віддав 10 результативних передач.
Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у ЛЧ.

Джерело: Tuttosport

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