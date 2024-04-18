Беллінгем: Перед матчем із Манчестер Сіті я побачив, як Анчелотті позіхає, і запитав у нього: "Босе, тобі нудно?"

Папа Карло просто втомився.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем висловився про головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті. Його слова наводить Tuttosport.

"Його найбільша сила полягає в тому, що він наділяє хлопців свободою. Деякі команди грають чітко за системою, і їм складно протистояти, але наша сильна сторона — імпровізація.

Перед матчем із "Сіті" я побачив Карло, коли він позіхав, і запитав у нього: "Босе, тобі нудно?" Він відповів: "Так. Ти повинен вийти на поле і зробити все, щоб мені стало веселіше". Карло впевнений у собі. І ця впевненість передається нам", — заявив англійський футболіст.

Цього сезону Джуд Беллінгем відіграв за Реал 35 матчів, забив 20 голів та віддав 10 результативних передач.