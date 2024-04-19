У Лізі чемпіонів Італію можуть представити 6 команд

У сезоні-2024/25 Італію представлять щонайменше 5 команд у Лізі чемпіонів.

Італія точно гарантувала участь п'яти команд в наступному сезоні Ліги чемпіонів, але є умова, за якої країна відправить у найпрестижніший турнір Європи 6 команд.

Якщо Рома чи Аталанта виграють Лігу Європи, але фінішують нижче за п'яте місце в Серії А, то в наступному розіграші Ліги чемпіонів виступить 6 команд з Італії.

Нагадаємо, що наступного сезону формат Ліги чемпіонів буде іншим. Замість групового етапу буде єдина ліга з вісьмома турами.

Раніше повідомлялось, що у Кубку Англії скасують перегравання з наступного сезону.