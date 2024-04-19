Пуйоль: Щодо вилучення Араухо, то це непросто, він фолить, але невпевнений, що там був фол

Коментар від досвідченого захисника стосовно матчу з ПСЖ.

Барселона програла ПСЖ з рахунком 1:4 у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і залишила турнір. Карлес Пуйоль розповів щодо невдалої зустрічі своєї екс-команди.

"Кожен може говорити те, у що вірить. Я за те, що потрібно говорити, але говорити у роздягальні. Я також вважаю, що він висловлював свою думку без поганих намірів", — цитує Карлеса Mundo Deportivo.

"Щодо вилучення Араухо, то це непросто, він фолить, але невпевнений, що там був фол. Такі речі трапляються у футболі.

Багато разів Гюндоган отримував більше впливу у пресі, ніж у роздягальні. Ми чудово знаємо, як все це працює. Ми повинні намагатися не говорити занадто багато речей назовні, тому що тоді вони можуть бути інтерпретовані у різний спосіб.

Я переконаний, що у нього не було поганих намірів, я не думаю, що Хаві потрібно збирати когось разом, я думаю, що вони вже поговорили у роздягальні, і все вирішили".

У півфіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє з Боруссією Дортмунд.