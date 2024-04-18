"Твій момент, брате", — Беллінгем вразився грою Луніна проти Манчестер Сіті 18 квітня 2024 Англієць схвально відгукнувся про українця. У середу, 17 квітня, відбувся матч-відповідь Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом, під час якого перемогу здобув мадридський колектив у серії післяматчевих пенальті. Андрій Лунін провів повний поєдинок, зробив 8 сейвів і відбив два удари з "точки". Після гри Джуд Беллінгем опублікував в Instagram фото з Луніним і підписав: "Твій момент, брате". На Football.ua доступний огляд матчу Манчестер Сіті — Реал.