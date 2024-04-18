Стрічка новин

21:28

"Твій момент, брате", — Беллінгем вразився грою Луніна проти Манчестер Сіті

17:53

Араухо щодо критики Гюндогана: Вважаю за краще тримати свої думки при собі

16:48

УЄФА оштрафував Барселону за поведінку вболівальників під час першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із ПСЖ

16:20

Родрі: Я побачив на полі тільки одну команду

15:07

Беллінгем: Перед матчем із Манчестер Сіті я побачив, як Анчелотті позіхає, і запитав у нього: "Босе, тобі нудно?"

14:22

Кейн: Вихід у півфінал Ліги чемпіонів — велике досягнення для нас

13:54

Беллінгем: Мої ноги були мертві наприкінці гри

13:52

Вальверде: Ми маємо привітати Луніна, адже його критикували після першого матчу

13:35

Вальверде: Манчестер Сіті грає в футбол краще нашого, але ми — Реал Мадрид

13:15

Кімміх: Другий тайм був особливо хорошим у нашому виконанні