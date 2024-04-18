"Твій момент, брате", — Беллінгем вразився грою Луніна проти Манчестер Сіті

18 квітня 2024

Андрій Лунін, Getty Images

Англієць схвально відгукнувся про українця.

У середу, 17 квітня, відбувся матч-відповідь Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом, під час якого перемогу здобув мадридський колектив у серії післяматчевих пенальті. 
Андрій Лунін провів повний поєдинок, зробив 8 сейвів і відбив два удари з "точки". 
Після гри Джуд Беллінгем опублікував в Instagram фото з Луніним і підписав: "Твій момент, брате". 
На Football.ua доступний огляд матчу Манчестер Сіті — Реал
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