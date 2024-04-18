Кейн: Вихід у півфінал Ліги чемпіонів — велике досягнення для нас

Англієць мабуть забув, що він вже не у Тоттенгемі.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн дав коментар після виходу у півфінал Ліги чемпіонів. Цитує англійця BBC.

"Це неймовірна перемога. В нас був важкий сезон. Часом нам доводилося боротися і викладатися на повну. Ми знали, що зможемо досягти успіху вдома завдяки нашим вболівальникам.

Це була складна та напружена гра. Йосуа забив чудовий гол. Вихід у півфінал — велике досягнення для нас, і ми можемо бути задоволені.

Думаю, у таких матчах перший тайм завжди трохи напружений. У перерві ми вирішили збільшити темп, грати агресивніше. У нас була кілька ударів у площину, і ми могли б полегшити собі завдання, але такі ігри завжди важкі, і потрібно просто зробити свою роботу.

Очікування — спробувати виграти Лігу чемпіонів. Ми вигравали чемпіонат 11 років поспіль, тож, можливо, нам не вистачило трохи темпу. Цього не повинно відбуватися. Тепер ми повинні насолодитися Лігою чемпіонів та постаратися підготуватися до суботньої гри", — заявив Кейн.

Нагадаємо, Баварія пройшла до півфіналу турніру завдяки перемозі за підсумками двохматчевого протистояння з лондонським Арсеналом (1:1, 1:0). У 1/2 фіналу "рекордмайстер" зустрінуться з мадридським Реалом.