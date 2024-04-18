Араухо щодо критики Гюндогана: Вважаю за краще тримати свої думки при собі

В роздягальні "Барси" спекотно.

Центральний захисник каталонської Барселони Рональд Араухо відповів на критику свого одноклубника Ілкая Гюндогана після другого матчу з ПСЖ (1:4). Цитує уругвайця Sport.es.

"Виліт з Ліги чемпіонів засмутив мене, як і всіх інших, усе було в наших руках. Цей епізод був випадковим, 50 на 50. Якби суддя не свиснув, то нічого б не трапилося, а в разі свистка мене мали видалити, але мені сумно.

Я вважаю за краще тримати свої думки при собі. У мене є принципи і цінності, які, я думаю, слід всім поважати.

Ми знаємо, що в неділю на нас чекає важливий матч-реванш із нашим головним суперником, у нас є шанси в Ла Лізі. У них буде кілька днів, щоб відпочити. У нас є можливість, і ми повинні боротися до кінця. Ми маємо намір перемагати і набирати очки, це єдиний турнір, який у нас залишився", — заявив Араухо.

Нагадаємо, на 29-й хвилині матчу-відповіді між Барселоню та ПСЖ за рахунку 1:0 на користь каталонців, захисника господарів поля Рональда Араухо вилучили за фол з формулюванням "позбавлення явної можливості забити гол" на нападнику парижан Бредлі Барколя. У підсумку каталонці розгромно програли паризькому клубу та вилетіли з турніру із загальним рахунком — 4:6.