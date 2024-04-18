Родрі: Я побачив на полі тільки одну команду

Іспанець дуже засмучений.

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував матч-відповідь 1/4 фіналу з мадридським Реалом, за підсумками якого "вершкові" пройшли у півфінал турніру, вигравши серію післяматчевих пенальті (3:3, 1:1, по пенальті 3:4).

"Чесно кажучи, я побачив на полі тільки одну команду. Вони оборонялися і вміли терпіти, а ми знаємо, як важко грати проти Реала.

Але, на мій погляд, з точки зору моментів і всього іншого далі мали пройти ми. У цьому і полягає складність турніру. Вони вміють грати, і я вітаю їх", — наводить слова іспанського півзахисника Mirror.

Цього сезону Родрі відіграв за Манчестер Сіті 42 матчі, забив 8 голів та віддав 12 результативних передач.