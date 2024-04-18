УЄФА оштрафував Барселону за поведінку вболівальників під час першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із ПСЖ

"Кулес" переборщили.

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував каталонську Барселону за поведінку її вболівальників під час першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із ПСЖ. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, штраф склав 32 тисячи євро. Крім цього, "блаугранас" покарано забороною продажу квитків на один виїзний матч умовно. Випробувальний термін — один рік.

Зустріч відбулася на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі десятого квітня. Барселона здобула перемогу з рахунком 3:2. У матчі-відповіді в Барселоні, який відбувся 16-го квітня, ПСЖ розбив Барсу із рахунком 4:1. Таким чином, французька команда вийшла в півфінал Ліги чемпіонів за сумою двох зустрічей — 6:4.

Раніше головний тренер Барселони Хаві прокоментував гру з ПСЖ.