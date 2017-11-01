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-
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-
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-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
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-
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-
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Боруссия Д с Ярмоленко не справилась с АПОЭЛ

01 ноября 2017

getty images

Боруссия и АПОЭЛ разошлись миром в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Дортмундцы вышли вперед в первом тайме усилиями Рафаэля Геррейру, но удержать преимущество не смогли — Поте во втором тайме сравнял счет. "Шмели" упустили прекрасную возможность приблизиться к Реалу, который в этом туре проиграл Тоттенхэму.

Боруссия Д – АПОЭЛ 1:1
Голы: Геррейру, 29 – Поте, 51.

Боруссия Д: Бюрки – Бартра, Папастопулос, Топрак (Шюррле, 86), Геррейру (Шмельцер, 72) – Кагава, Вайгль, Гетце – Пулишич, Филипп (Ярмоленко, 65) — Обамеянг.

АПОЭЛ: Перес – Вурос, Руэда, Меркис, Карлао, Александру  (Саллаи, 46) – Мораиш, Заид, Винисиус – Поте (де Камарго, 74), Алонефтис (Фариас, 82).

Предупреждения: Перес, Карлао, Вурос.

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