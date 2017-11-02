Форвард Фейеноорда: Шахтер похож на Манчестер Сити

Нападающий голландской команды Николай Йоргенсен прокомментировал поражение от Шахтера в Лиге чемпионов.

Накануне "горняки" дома обыграли Фейеноорд со счетом 3:1.

По словам Николая Йоргенсена, отличившегося в данном поединке забитым мячом, по стилю игры Шахтер напомнил ему Манчестер Сити.

"Это был отличный матч с обилием опасных моментов у обеих ворот", — скзаал Йоргенсен.

"Шахтер – хорошая команда, которая обладает сильным составом. Они стараются играть очень быстро и чем-то похожи на Манчестер Сити".

"После забитого мяча мы трижды пропустили в свои ворота. Необходимо сделать работу над ошибками", — подытожил Йоргенсен.

Ранее победу над Фейеноордом прокомментировал главный тренер Шахтера Паулу Фонсека.