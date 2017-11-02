Фонсека: Вся команда сыграла очень хорошо

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал матч своей команды против Фейеноорда (3:1).

"Сегодня мы начали очень хорошо, у нас был голевой момент вначале поединке, однако затем пропустили, но команда хорошо среагировала", — сказал Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

"С того момента, как счет стал 2:1, мы чувствовали себя очень уверенно, мы доминировали. Я считаю, что наша победа сегодня – вполне заслуженная".

"Я не люблю индивидуализировать футболистов. Я считаю, что вся команда очень хорошо сыграла. Я не хотел бы выбирать определенного игрока: лучшего или худшего".

"Я не буду говорить индивидуально о Фейеноорде. Не стоит забывать, что в прошлом сезоне они стали чемпионами Голландии, я считаю, что две победы над таким соперником, как Фейеноорд, что-то, да и стоит".

"В день жеребьевки я видел много комментариев, что Шахтер даже в Лигу Европы не сможет попасть. Три победы в четырех матчах – я считаю, что это очень хороший результат. Нам нужно быть осторожными, когда говорим о будущем Шахтера в этой группе".

"Погодные условия? Надеюсь, это будет на пользу Шахтеру. Сегодня это было не так сложно, потому что снег шел не на протяжении всего матча. Надеюсь, снег будет в нашу пользу", — сказал Фонсека.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Фейеноорд.