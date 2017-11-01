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-
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-
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Тренер Карабаха: Все знают уровень Атлетико, но мои футболисты показали характер

01 ноября 2017

Гурбан Гурбанов, фото: УЕФА

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе С Атлетико и Карабах сыграли вничью.

Главный тренер азербайджанского Карабаха Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью с мадридским Атлетико.

"Это был сложный матч. Мы хорошо играли. Все знают уровень Атлетико, но мои игроки не хотели уступать и показали свой характер. Нам нужны такие матчи, чтобы получать опыт и прогрессировать. Поздравляю своих игроков, такие игры им будут полезны. Они растут, и это поможет им в будущем", - цитирует Гурбанова официальный сайт УЕФА.

"Мы в очень сильной группе. Для нас главное набираться опыта и учиться. Нам нужно становиться сильнее. У нас уже есть два очка, но мы хотим попытаться завоевать еще больше. Нам очень нравится в Лиге чемпионов. Мы многому учимся. Удаление осложнило нам задачу, но мы должны быть готовы к любым ситуациям. Игра в меньшинстве помогла нашему прогрессу. В Лиге чемпионов легких матчей не бывает. Все это нам очень поможет, и мы снова будем иметь честь играть в таких встречах".

Источник: Официальный сайт УЕФА

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