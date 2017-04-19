Монако — четвертый полуфиналист Лиги чемпионов!

Подопечные Леонардо Жардима дома справились с Боруссией Д (3:1) и вышли в полуфинал ЛЧ, где могут сыграть с Реалом, Атлетико или Ювентусом.

Игра толком не успела еще начаться, а счет уже был 1:0 в пользу хозяев. Бенжамен Менди прошел по центру и нанес мощный удар с левой. Роман Бюрки сыграл не лучшим образом — по-волейбольному отбил прямо на Мбаппе, а Килиан мастерски воспользовался подарком!

Игра проходила на встречных курсах. То защитники немцев в последний момент опередят Радамеля Фалькао и отведут угрозу от своих ворот, то уже Марко Ройс пробьет, но прямо в руки Субашичу, то никем не прикрытый Бернарду Силва нанесет удар головой, то Боруссия штрафной опасный заработает.

Со штрафного Нури Шахин пробил великолепно, но Фортуна отвернулась от Боруссии – мяч всего лишь угодил в штангу чуть ниже девятки. И практически сразу же Монако удвоил преимущество – Фалькао воспользовался передачей от Лемара.

Томас Тухель признал, что принял не лучшие кадровые решения – еще на 26-й минуте вместо Дурма на поле вышел Усман Дембеле, а в перерыве Шахина сменил Шмельцер. До конца тайма команды, к слову, продолжали играть на встречных скоростях, но серьезно вратарей не тревожили.

Было ощущение, что для Шмелей еще не все потеряно в этом матче. И оно подтвердилось сразу же после перерыва — Дембеле прорвался по флангу и сделал прострел в борьбе с Менди, а там Марко Ройс метров с 10 расстрелял ворота Монако!

На 65-й минуте Фалькао мог записать на свой счет дубль, но элегантным ударом перебросил не только голкипера, но и ворота.

Леонарду Жардим поочередно снял с игры обоих форвардов – и Фалькао, и Мбаппе. И нужно же такому случиться – вышедший вместо Килиана Валере Жермен спустя каких-то 22 секунды забил 3-й мяч монегасков! Это практически означало конец игры для Дортмунда – ведь за каких-то минут 10 нужно было забивать 3 мяча…

Поединок так и завершился 3:1, а значит французская команда – в полуфинале Лиги чемпионов! Прием это не богатенький ПСЖ, а сотканный из молодежи Монако – остается только предполагать, сколько денег он выручит летом на продажах игроков!

Монако – Боруссия Д 3:1

Голы: Мбаппе, 3, Фалькао, 17, Жермен, 81 – Ройс, 48

Монако: Субашич – Туре, Глик, Жемерсон, Менди – Моутиньо, Бакайоко – Силва (Раджи, 90), Лемар – Мбаппе (Жермен, 81), Фалькао (Дирар, 68).

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Сократис, Гинтер, Геррейру (Пулишич, 72) – Вайгль – Дурм (Дембеле, 26), Кагава, Шахин (Шмельцер, 46), Ройс – Обамеянг.

Евгений Музыка, Football.ua

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