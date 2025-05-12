Іштван Ковач судитиме фінал Ліги чемпіонів-2025

Румунський арбітр обслуговуватиме вирішальний матч між ПСЖ та Інтером у Мюнхені.

УЄФА призначив Іштвана Ковача головним арбітром фінального матчу Ліги чемпіонів сезону 2024/25, у якому зійдуться французький ПСЖ та італійський Інтер. Поєдинок відбудеться 31 травня на Альянц Арені в Мюнхені, початок — о 22:00.

Для 40-річного Ковача це буде вже третій фінал єврокубків у кар'єрі. У 2022 році він судив фінал Ліги конференцій між Ромою та Феєнордом, а у 2024 — вирішальний матч Ліги Європи між Аталантою та Баєром. У поточному розіграші Ліги чемпіонів румун відпрацював на семи матчах, зокрема на поєдинку 1/8 фіналу між Ліверпулем і ПСЖ.

Разом із Ковачем працюватимуть асистенти Міхай Маріка та Ференц Туньйогі (обоє — Румунія), четвертий арбітр — Жоау Піньєйру (Португалія). За відеоповтори відповідатимуть Денніс Гіглер (Нідерланди), Каталін Попа (Румунія) та Паулус ван Бьокел (Нідерланди).