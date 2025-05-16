Вже відомі 17 з 36-ти клубів, які зіграють на загальному етапі Ліги чемпіонів

Реал, Барселона, Ліверпуль, ПСЖ, Інтер та інші гарантували собі місце у новому сезоні турніру.

Європейські топклуби продовжують забезпечувати собі участь в основному раунді Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Серед уже підтверджених учасників — гранди з Іспанії: Реал, Барселона, Атлетіко та Атлетік.

До них приєднались німецькі Баварія та Баєр, англійський Ліверпуль, а також французьке тріо ПСЖ, Марсель і Монако. З Італії до групового етапу потрапили Інтер, Аталанта та Наполі, а від Нідерландів — ПСВ та Аякс. Свої місця також забронювали Олімпіакос з Греції та Славія з Чехії.

Водночас київське Динамо зберігає шанс стартувати в Лізі чемпіонів із другого кваліфікаційного раунду. Для цього команді потрібно здобути щонайменше одне очко у двох заключних матчах УПЛ проти Чорноморця та Колоса.

Нагадаємо, Шахтар вдев'яте поспіль не поступився Динамо.