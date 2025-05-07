Ачербі дебютним голом в Лізі чемпіонів перевів півфінал з Барселоною в овертайми на 90+3

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У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів міланський Інтер та каталонська Барселона знову влаштували справжнє шоу, яке за запалом емоцій навіть перевершило першу зустріч в Іспанії.

Здавалося, що гол Рафіньї на 88-й хвилині встановив підсумковий рахунок 3:2 на користь "блаугранас", проте у центрального захисника "нерадзуррі" Франческо Ачербі були свої плани.

37-річний італієць на 90+3 хвилині відгукнувся на передачу Дензела Думфріса та точним ударом у верхній кут перевів протистояння з Барселоною в овертайми (3:3, 3:3).

Цікаво, що для Ачербі цей гол став першим у поточному сезоні та дебютним у Лізі чемпіонів у цілому.