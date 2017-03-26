Рабио: ПСЖ однажды выиграет Лигу чемпионов

26 марта 2017

Адриен Рабио, Getty Images

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабио заявил, что его клуб может выиграет Лигу чемпионов.

Парижане потерпели сокрушительное поражение на Камп Ноу от Барселоны (1:6), и несмотря на победу в первом матче противостояния (4:0), вылетели из розыгрыша ЛЧ.

"Мы были разочарованы. Если ПСЖ мог сыграть так же, как в первом матче, то прошел бы в 1/4. Однако все сложилось в пользу Барсы, которой очень помог судья", – цитирует Рабио TF1.

"В ПСЖ собраны футболисты мирового уровня. ПСЖ команда с молодыми футболистами и выиграть Лигу чемпионов реально. Не знаю, когда именно, но это произойдет".

21-летний Адриен является выпускником клубной академии ПСЖ, и в данный момент пользуется доверием главного тренера команды Унаи Эмери, получая гораздо больше игровой практики, чем это было в предыдущие годы.

В 30 играх во всех турнирах в текущем сезоне Рабио отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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