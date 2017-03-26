Рабио: ПСЖ однажды выиграет Лигу чемпионов

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабио заявил, что его клуб может выиграет Лигу чемпионов.

Парижане потерпели сокрушительное поражение на Камп Ноу от Барселоны (1:6), и несмотря на победу в первом матче противостояния (4:0), вылетели из розыгрыша ЛЧ.

"Мы были разочарованы. Если ПСЖ мог сыграть так же, как в первом матче, то прошел бы в 1/4. Однако все сложилось в пользу Барсы, которой очень помог судья", – цитирует Рабио TF1.



"В ПСЖ собраны футболисты мирового уровня. ПСЖ команда с молодыми футболистами и выиграть Лигу чемпионов реально. Не знаю, когда именно, но это произойдет".

21-летний Адриен является выпускником клубной академии ПСЖ, и в данный момент пользуется доверием главного тренера команды Унаи Эмери, получая гораздо больше игровой практики, чем это было в предыдущие годы.

В 30 играх во всех турнирах в текущем сезоне Рабио отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.