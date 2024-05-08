Кель: Боруссія Д перемогла команду, яка витратила сотні мільйонів, щоб виграти Лігу чемпіонів

Функціонер Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСЖ.

Дортмундська Боруссія На півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА напередодні вдруге обіграла французький Парі Сен-Жермен та вийшла до фіналу турніру.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри спортивний директор "джмелів" Себастьян Кель прокоментував виступ власної команди.

"Потрібен час, щоб усвідомити, що ми щойно здолали ПСЖ в обох матчах і що ми знову їдемо на Вемблі.

У нас був правильний план на сьогоднішній матч, як і на першу гру. Я бачив голод і вогонь в очах гравців. Вони повинні були викластися на повну.

Після матчу в роздягальні почалося справжнє пекло. Те, чого хлопці досягли в цьому змаганні, заслуговує на повагу.

Ми перемогли команду, яка витратила сотні мільйонів, щоб виграти цей титул. Але саме ми поїдемо на Вемблі. Ми дуже хочемо зробити цей останній крок", — заявив німецький функціонер.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.