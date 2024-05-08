Тухель — про Крооса: Його роль в Реалі неможливо переоцінити

Німецький тренер оцінив багаторічного лідера Реала.

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився про ексгравця "роттен" та лідера Реала тоні Крооса напередодні другого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

"Тоні був ключовим гравцем багато років. Його роль неможливо переоцінити. Він легко справляється із тиском. Він легко задає ритм. Ми готові до цього і сподіваємось, що зможемо стати піщинкою у його добре налагодженій комбінаційній грі.

Але ми граємо не лише проти Тоні, ми граємо проти всієї його команди, яка дуже добре підготовлена. Гра дуже багатогранна, тому маємо дуже важке завдання", — сказав Тухель.

Матч Реал Мадрид — Баварія відбудеться в середу, 8 травня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч у Мюнхені завершилася з рахунком 2:2. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.