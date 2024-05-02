Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу 01.05.2024

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія на власному полі здобула мінімальну перемогу над Парі Сен-Жермен.
Обидві команди мали безліч хороших моментів, але на Сігнал Ідуна Парк вони вирішили обмежитися лише одним голом у виконанні форварда "джмелів" Нікласа Фюллькруга на 36-ій хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — ПСЖ в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:
Плеєр: YouTube
Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0
Гол: Фюллькруг, 36
Боруссія Дортмунд: Кобель — Р’єрсон (Вольф, 87), Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан, Брандт (Нмеча, 87), Забітцер — Адеємі (Ройс, 83), Фюллькруг (Мукоко, 90), Санчо.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Ернандес (Бералдо, 36), Мендеш — Заїр-Емері, Феррейра, Руїс — Дембеле, Мбаппе, Баркола.
Попередження: Шлоттербек