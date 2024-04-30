Новий формат Ліги чемпіонів: 4 додаткові команди та відсутність групового етапу

Football.ua розбирає новий формат ЛЧ.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про новий формат Ліги чемпіонів.

Цьогорічний сезон Ліги чемпіонів останній у своєму чинному форматі. Вже наступного літа на головний футбольний турнір Європи чекають великі зміни. Річ у тому, що ще наприкінці 2010-х УЄФА досяг піка доходів від Ліги чемпіонів.

Для нового ривка потрібно було запропонувати ринку щось нове і, як наслідок, дорожче. Так прийшло комплексне рішення: зробити більше висококонкурентних матчів.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про історію найвидатнішої футбольної династії Мальдіні.