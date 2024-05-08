Луїс Енріке: Ніколи не розмовляю зі своїми гравцями після гри. Але сьогодні я зробив виняток.

Керманич ПСЖ прокоментував поразку від Боруссії Д.

Напередодні Французький Парі Сен-Жермен на півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА вдруге поступився дортмундській Боруссії та вилетів за крок до фіналу турніру.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Я ніколи не розмовляю зі своїми гравцями після гри. Але сьогодні я зробив виняток. Я говорив індивідуально з кожним гравцем і намагався підняти їхній моральний дух.

Проте неможливо втішити гравців, які тільки-но програли півфінал Ліги чемпіонів на власному полі. Це дуже боляче. Але це спорт.

Ми шість разів влучали в каркас воріт за ці два матчі й здійснили більше 30 ударів по воротах тільки за сьогоднішній вечір. Ми також досягли показника 3,0 xG, а вони забили свій гол із 0,7xG. Ось і вся статистика.

Ніхто не недооцінював Дортмунд. Принаймні ніхто з тих, хто розбирається у футболі, — точно. Результат гри є таким, яким він є. Я бажаю їм всього найкращого у фіналі, тому що вони мають такі ж шанси, як і інший фіналіст.

Це сумний момент. У футболі й у спорті, коли ти програєш таким чином, це дуже боляче. Настав час привітати дортмундську Боруссію, тому що вони зіграли чудовий нокаут-раунд", — заявив іспанський фахівець.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.