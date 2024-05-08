Мбаппе: Перша людина, яка повинна була забивати — це я

Форвард ПСЖ прокоментував поразку від Боруссії Д.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен на півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА вдруге поступився дортмундській Боруссії та вилетів за крок до фіналу турніру.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "червоно-синіх" Кіліан Мбаппе прокоментував виступ власної команди.

"Здобуття перемоги в Лізі чемпіонів — це завжди тривалий процес. І я впевнений, що ПСЖ перебуває десь неподалік від цього.

Але сьогодні ми засмучені та розчаровані. У цьому клубі звикли завжди перемагати й ми постійно до цього прагнемо.

Сьогодні ми мали забивати. Моментів для цього було достатньо, але коли вам це не вдається зробити, коли що в атаці, що в захисті, ви не є достатньо ефективними, то важко на щось розраховувати.

Я намагався допомогти своїй команді, як міг. Цього було недостатньо. Коли ви говорите про ефективність по обидві сторони поля, я думаю, що я перший, про кого йдеться.

Я той, хто повинен забивати голи і робити різницю. У мене немає жодних сумніві щодо цього. Перша людина, яка повинна була забивати сьогодні — це я", — заявив французький виконавець.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.