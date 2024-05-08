Джан: Тепер критики можуть стулити пельку. Ми у фіналі, і це заслужено

08 травня 2024

Джан: Тепер критики можуть стулити пельку. Ми у фіналі, і це заслужено

Емоції Емре Джана після виходу у фінал Ліги чемпіонів.

На півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія напередодні вдруге обіграла французький Парі Сен-Жермен та вийшла до фіналу турніру.

Після завершення гри півзахисник "джмелів" Емре Джан прокоментував виступ власної команди.

"Неймовірно пишаюся командою та нашим виступом. Потрібно бути чесним: не думаю, що хтось вірив у нас після другого туру.

Можу сказати відверто: тепер критики можуть стулити пельку. Ми у фіналі, і це заслужено", – сказав Джан в коментарі Kronen Zeitung.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.

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