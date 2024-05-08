Кроос: Не треба займатися математикою. Грати у фіналах — те, що ми завжди хочемо

Німець мріє знову зіграти у вирішальному матчі ЛЧ.

Півзахисник Реала Тоні Кроос висловився про матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

"Не треба займатися математикою. Грати у фіналах – те, що ми завжди хочемо. А цей матч – не що інше, як фінал. Звичайно, ми намагатимемося використовувати як перевагу те, що це домашня гра. Я сподіваюся, що це буде перевага.

Але на цьому рівні рідко буває, щоб інша команда була залякана настільки, що не могла грати у свій футбол", — сказав Кроос.

Матч Реал Мадрид — Баварія відбудеться в середу, 8 травня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч у Мюнхені завершилася з рахунком 2:2. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.