Карвахаль: Сподіваюся, Вінісіус допоможе нам пройти Баварію

08 травня 2024

Карвахаль: Сподіваюся, Вінісіус допоможе нам пройти Баварію

Дані Карвахаль — про бразильського лідера Реала.

Захисник Реала Дані Карвахаль вважає, що Вінісіус здатен робити різницю в таких матчах, як проти Баварії, з якою сьогодні "вершкові" позмагаються за перепустку у фінал Ліги чемпіонів.

"Вінісіус став найкращим у всьому: у завершенні атак, у фізиці. Під час гри видно, як він подорослішав. Тепер він найкраще розуміє, коли атакувати простір... Він це показує. Вінісіус багато працює поза базою. Все це робить його одним із найкращих гравців світу.

Сподіваюся, він допоможе нам пройти далі", — сказав Карвахаль.

Матч Реал Мадрид — Баварія відбудеться в середу, 8 травня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч у Мюнхені завершилася з рахунком 2:2. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

Джерело: Marca

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