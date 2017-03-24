Неймар: Победа над ПСЖ круче, чем победа на Олимпиаде и ЛЧ

Нападающий Барселоны Неймар прокомментировал историческую победу каталонцев над ПСЖ.

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов Барселона переиграла команду из Парижа с разгромным счетом (6:1). Два гола в том матче каталонцы забили с пенальти, которые,как считают некоторые фаны, были назначены не по делу.

"Я думаю, что это была одна из лучших игр. С точки зрения эмоций — это самая крутая победа. Круче, чем победа на Олимпиаде или финале Лиги чемпионов. Эмоции, которые я испытывал после шестого гола, превосходят любой матч в моей карьере", — цитирует Неймара Daily Mail.



"Роберто забил шестой гол, я смотрел на лайнсмена и думал: беги к центру поля, беги. Затем было много эмоций, не обошлось без нецензурных слов, но их я повторить не могу".

ПСЖ подал в официальную жалобу на судейство в матче с Барселоной (6:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.