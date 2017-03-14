ПСЖ отправил жалобу в УЕФА на судейство в матче с Барселоной

ПСЖ подал в официальную жалобу на судейство в матче с Барселоной (6:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Руководство ПСЖ отправило в УЕФА официальное письмо с написаными притензиями по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Барселоной. Об этом сообщает Marca.

Жалоба французского клуба касается действий главного арбитра этой встречи Дениза Айтекина. В частности французы указали на следующие ошибки:

1. Судья не назначил пенальти в ворота Барсы за игру рукой Маскерано.

2. Пике должна была быть показана вторая желтая за фол против Кавани.

3. Арбитр не должен был назначать пенальти после борьбы между Неймаром и Менье.

4. Неймар ударил сзади по ногам защитника Маркиньоса. Должна быть красная карточка.

5. Суарес симулировал в борьбе с Верратти. Судья в том эпизоде показал Суаресу желтую карточку.

6. ПСЖ считают, что судья на 78-й минуте должен был назначить пенальти в ворота Барсы за игру рукой Пике.

7. Маскерано нарушил правила в своей штрафной площадке в борьбе с Ди Марией.

8. Судья ошибся, назначив пенальти за фол против Суареса.

Напомним, что в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов Барселона переиграла команду из Парижа с разгромным счетом (6:1). Два гола в том матче каталонцы забили с пенальти, которые,как считают некоторые фаны, были назначены не по делу.