Зидан: Теперь мы знаем, что нет никаких подогретых шаров

Главный тренер Реала Зинедин Зидан дал свой комментарий по жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов.

Наставник Реала Зинедин Зидан ответил тем критикам, которые неоднократно обвиняли Реал в нечестной жеребьевке. По мнению французского тренера, попадание на Баварию является лишним подтверждением этому.

"Подогретые шары? Вы сказали это и я могу только посмеяться. Мы теперь знаем, что нет никаких подогретых шаров", — заявил Зидан.

"Возможность победить в Лиге чемпионов и Примере прельщает меня. Мы получили очень хорошего и сложного оппонента. Я не говорил с Карло, но у него хорошая команда и это будет очень интересное противостояние.

"Я многому научился у Анчеотти. Шансы будут 50 на 50. Мы должны забить на выезде, это важно. Мы хорошо знаем друг-друга.

Тренер Баварии Карло Анчелотти уже отметил, что матч с Реалом будет для него особенным.