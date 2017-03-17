Анчелотти: Матч против Реала будет особенным для меня

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти поделился эмоциями от грядущей встречи с Реалом в Лиге чемпионов.

В 1/4 финала Лиги чемпионов Карло Анчелотти встретится против своей бывшей команды — мадридского Реала.

"Матч против Реала будет особенным для меня. Будет интересно сыграть против них. Мы полны уверенности в себе и хотим выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне", — сказал Анчелотти.

"Думаю, у нас есть возможности для того, чтобы победить Реал. Но у них фантастическая команда и фантастический тренер", — отдал итальянец должное сопернику.

Первый матч Баварии и Реала состоится 12 апреля, а ответная игра — 19 апреля.