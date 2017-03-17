Румменигге: Реал абсолютно топовый соперник

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге ожидает интересного противостояния в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Карл-Хайнц Румменигге с большим интересом ожидает встреч с мадридским Реалом в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Матчи Реала и Баварии — это классика. Нам достался абсолютно топовый соперник из тех, кто участвовал в жеребьевке", — сказал Румменигге.

"Будет непросто. Хорошо, что первый матч мы будем играть дома и можем проявить себя. Анчелотти два года работал в Мадриде. Для него это дополнительная мотивация", — добавил член правления Баварии.

Первый матч Баварии и Реала состоится 12 апреля, а ответная игра — 19 апреля.