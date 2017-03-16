Гвардиола: Думаю, что в следующем сезоне сыграем лучше

16 марта 2017

Хосеп Гвардиола, getty images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своими эмоциями после вылета Горожан из Лиги чемпионов.

Ман Сити на выезде уступил Монако со счетом 1:3 и по сумме двухматчевого противостояния (6:6) покинул Лигу чемпионов из-за правила выездного гола.

"Мы отлично сыграли во втором тайме, однако в первой половине встречи забыли сделать это. После перерыва мы боролись намного лучше, но для победы этого было недостаточно. Постараемся извлечь уроки из ошибок", — цитриует Гвардиолу официальный сайт Горожан.

"У нашей команды еще мало опыта в Лиге чемпионов: будем стараться играть лучше в домашних и выездных матчах. В Лиги чемпионов обыграть соперника после такого выступления в первом тайме очень трудно. У нас было несколько голевых моментов, но мы не смогли их реализовать, поэтому выбыли из турнира".

"Стандарты очень важны в этом соревновании: Барселона забила три мяча со стандартов в последнем матче. Думаю, что в следующем сезоне мы будем играть лучше – будем стараться".

"В Лиге чемпионов конкурируют сильнейшие, и места для ошибок нет. В ряде случаев нам не везло; направим усилия на Премьер-лигу и Кубок Англии и будем готовиться к следующему сезону".

Источник: ФК Манчестер Сити

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