Гвардиола: Думаю, что в следующем сезоне сыграем лучше

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своими эмоциями после вылета Горожан из Лиги чемпионов.

Ман Сити на выезде уступил Монако со счетом 1:3 и по сумме двухматчевого противостояния (6:6) покинул Лигу чемпионов из-за правила выездного гола.

"Мы отлично сыграли во втором тайме, однако в первой половине встречи забыли сделать это. После перерыва мы боролись намного лучше, но для победы этого было недостаточно. Постараемся извлечь уроки из ошибок", — цитриует Гвардиолу официальный сайт Горожан.

"У нашей команды еще мало опыта в Лиге чемпионов: будем стараться играть лучше в домашних и выездных матчах. В Лиги чемпионов обыграть соперника после такого выступления в первом тайме очень трудно. У нас было несколько голевых моментов, но мы не смогли их реализовать, поэтому выбыли из турнира".

"Стандарты очень важны в этом соревновании: Барселона забила три мяча со стандартов в последнем матче. Думаю, что в следующем сезоне мы будем играть лучше – будем стараться".

"В Лиге чемпионов конкурируют сильнейшие, и места для ошибок нет. В ряде случаев нам не везло; направим усилия на Премьер-лигу и Кубок Англии и будем готовиться к следующему сезону".