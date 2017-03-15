Монако оставил Ман Сити за бортом ЛЧ

Монако в домашнем поединке обыграл Манчестер Сити 3:1 и заслуженно вышел в четвертьфинал турнира.

После первого матча команд (5:3) зрители рассчитывали увидеть обилие голов и во второй игре. Обе команды умеют и любят атаковать, поэтому можно было ожидать такой футбол. Монегаскам для выхода в четвертьфинал требовалось побеждать как минимум 2:0.

Не успел еще матч толком начаться, как Кабальеро был вынужден доставать мяч из сетки ворот. Мяч в штрафной достался Бернарду Силве, который прострелил на Мбаппе, а Килиан мастерски сыграл на опережение – 1:0.

Спустя еще 8 минут Мбаппе забил второй мяч, но на табло ничего не изменилось – был в офсайде француз. Монегаски продолжали давить, а Сити выглядел растерянно. Хозяева то и дело вскрывали оборону Голубой Луны, а практически по истечению получаса игры счет снова изменился! Причем, к радости трибун, в пользу французской команды. Менди подключился к атаке, Лемар отдал ему пас. А Менди, в свою очередь, прострели на Фабиньо – 2:0.

Теперь уже Горожанам нужно было забивать, но они не выглядели командой, перед которой стоит такая цель. За весь первый тайм подопечные Гвардиолы нанесли 0 (ноль) ударов по воротам. Во второй половине встречи уже чувствовалось, что испанский наставник серьезно поговорил с игроками. Англичане вышли на второй тайм куда более заряженными на борьбу и принялись методично создавать угрозы у ворот Субашича.

Увы для гостей, Даниэль в этот вечер не был намерен чудить, как при первой встрече. Хорват то и дело спасал свою команду. Но даже он оказался бессилен против реактивного Сане. В ходе неплохой атаки Горожан Стерлинг вышел на ударную позицию и пробил, Субашич отбил мяч в сторону, но там оказался первым на мяче реактивный Лерой Сане, который подарил надежду МС – 2:1.

Но недолго был праздник на улице гостей – уже на 77-й минуте Бакайоко воспользовался отличной подачей Лемара – 3:1. Этот счет устраивал хозяев и именно он продержался до финального свистка. Нейтральным болельщикам остается только порадоваться за Монако, который смотрелся чуть лучше Сити по сумме двух матчей. А также можно уже начинать жалеть – какую же команду раскупят летом!

Евгений Музыка, Football.ua

Монако – Ман Сити 3:1

Голы: Мбаппе, 8, Фабиньо, 29, Бакайоко, 77 – Сане, 72

Монако: Субашич — Сидибе, Раджи (Траоре, 70), Жемерсон, Менди — Фабиньо, Бакайоко, Лемар — Бернарду Силва, Жермен, Мбаппе (Моутиньо, 81)

Манчестер Сити: Кабальеро — Санья, Стоунз, Коларов, Клиши (Ихеаначо, 85) — Стерлинг, Фернандиньо, Давид Силва — Де Брайне, Агуэро, Сане

Предупреждения: Бакайоко, Жермен – Стерлинг, Санья, Де Брайне