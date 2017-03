Как сообщает France Football, английский форвард Джейми Варди во время матча неоднократно оскорблял семью семью полузащитника испанской команды Самира Насри.

Насри не сдержал эмоции и ударил Варди головой, за что заслуженно получил вторую желтую и покинул поле.

Nasri headbutt on Vardy "I'll see you in the tunnel" 👀 #LeiSev pic.twitter.com/SswqNWAoDS