Сказка Лестера продолжается — команда вышла в четвертьфинал ЛЧ!

Подопечным Крейга Шекспира удалось обыграть дома Севилью и в первом в своей истории розыгрыше ЛЧ выйти как минимум в четвертьфинал!

Три недели прошло с момента первой встречи Лестера и Севильи. В тот раз испанцы были на голову сильнее Лис и счет 2:1 – очень и очень большая удача для Лестера. С тех пор многое случилось в командах. Лестер успел уволить Клаудио Раньери. Несмотря на всю жестокость поступка, это дало свои плоды – команда выиграла 2 матча в АПЛ при Крейге Шекспире и немного оторвалась от зоны вылета. А вот Севилья в последних играх притормозила – после ничьих с Алавесом и Леганесом команде Сампаоли приходится оглядываться на Атлетико в борьбе за 3-ю строчку, а не мечтать о чемпионстве.

В самом дебюте матча Роберт Хут крепко заехал локтем сопернику в челюсть, но не увидел даже предупреждения. Интересно, последует ли отложенное наказание, как в случае со Златаном Ибрагимовичем, который проделал похожий трюк с защитником Борнмута Тайроном Мингсом?

Впрочем, речь не о том. Поначалу Севилья смотрелась чуть острее, но минуте к 13-й Лестер завладел ситуацией. После подачи углового мяч оказался у Дринкуотера, но Дэнни пробил откровенно неудачно, а несколькими минутами спустя Севилья заработала опасный штрафной. Рами долго совещался с Насри – но лишь для того, чтобы ударить мимо ворот.

Уже на 18-й минуте Самир Насри показал свою темную сторону. Хавбек Севильи зачем-то ударил сзади по ногам Вильфреда Ндиди – причем не в подкате, не в попытке забрать мяч, а именно ударил целенаправленно. Судья ограничился лишь желтой для француза, хотя имел все основания гнать его с поля.

На 28-й минуте Лестер подавал очередной угловой. Мяч пролетел несколько человек и оказался там, где стоял Морган. Капитан Морган. Уэс коленом переправил мяч в ворота! 1:0 и по сумме двух матчей уже именно Лисы шли дальше!

Севилья неплохо комбинировала и имела шансы забить, хотя и 100-процентными их не назвать. В перерыве Хорхе Сампаоли произвел сразу двойную замену: и если Мариано сменил такого же защитника Габриэля Меркадо, то вместо хавбека Пабло Сарабии вышел форвард Стеван Йоветич!

А на 55-й минуте случилось очередное чудо — удар Оказаки заблокировали, Марез подал, а там Олбрайтон подкараулил мяч и ударом с левой вогнал круглого точно в угол!

Джейми Варди сегодня не использовал несколько отличных моментов, позволив интриге в матче продержаться до самого конца. Но все же англичанин сделал вклад в успехи своей команды: он повздорил с Насри, толкнув француза. Тот боднул Джейми в ответ. В результате – оба предупреждены, только вот у Самира уже была желтая…

Севилья имела потрясающий шанс перевести игру в овертайм, когда заработала пенальти на 81-й минуте. Но было одно "но", имя которому – Каспер Шмайхель. Датчанин уверенно справился с выстрелом Нзонзи!

А дальше было удаление Хорхе Сампаоли, парочка прекрасных моментов у Варди, шанс у Корреа и попытка Серхио Рико повторить подвиг Палопа – пошел он на подачу углового на последней минуте, но отличиться не сумел.

2:0 и Лестер сегодня может праздновать, возможно даже – снова дома у Джейми Варди! Ну а болельщики как минимум еще раз получат возможность прийти на стадион с плакатом "Thank you Leicester for nights like this".

Евгений Музыка, Football.ua

Лестер – Севилья 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Морган, 27, Олбрайтон, 54

Лестер: Шмайхель — Симпсон, Морган, Хут, Фухс — Марез (Амартей, 90), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон — Оказаки (Слимани, 64), Варди.

Севилья: Рико — Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Рами — Сарабия (Йоветич, 46), Иборра, Нзонзи, Эскудеро — Витоло, Насри — Бен Йеддер (Корреа, 68).

Предупреждения: Варди, Ндиди, Шмайхель, Марез — Насри, Витоло.

Удаление: Насри, 74

На 80-й минуте Нзонзи не забил пенальти (вратарь).