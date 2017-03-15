Всегда верные: фанаты Порту встретили футболистов как героев

Болельщики Порту тепло встретили футболистов, несмотря на поражение от Ювентуса в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Порту достался непростой соперник в лице Ювентуса. По итогам двух матчей португальский клуб не имел особых шансов на успех, уступив дома со счетом 0:2 и на выезде со счетом 0:1.

Тем не менее, среди болельщиков Порту никто и не подумал критиковать футболистов, которые отдали все силы в этом противостоянии.

По возвращению в Португалию игроков ждал теплый прием. Армия фанатов встречала игроков в аэропорту, как самых настоящих героев.

Стоит отметить, что в матче с Ювентусом Касильяс побил рекорд по количеству игр в еврокубках.