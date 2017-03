Порту 13 марта на выезде уступил Ювентусу 0:1 и покинул текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

Этот поединок стал 175-м в еврокубках для голкипера Порту Икера Касильяса.

По этомe показателю легендарный испанский голкипер обогнал экс-игрока Милана Паоло Мальдини и вышел на первое место.

На третьем месте со 173-мя поединками располагается экс-партнер Касильяса по сборной Испании — Хави.

175 — Iker Casillas will be the player with the most appearances in European competitions, overtaking Paolo Maldini (174). Legendary. pic.twitter.com/1ODDymcSeZ