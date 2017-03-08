Роббен: Пенальти и удаление были заслуженными

Голландский вингер Баварии Арьен Роббен поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против Арсенала (1:5).

Лидер Баварии Арьен Роббен поучаствовал в разгроме Арсенала, забив второй гол. Тем не менее, игрок остался недоволен игрой команды в первой половине встречи.

"Первый тайм был не слишком хорошим. Мы говорили об этом после игры. Мы знали что должно случиться — они будут давить нас", — сказал Роббен.

"Но мы усыпили свою же бдительность. Мы как-будто мыслями были в другом месте. В 1/4 финала нам нужно будет исправиться", — считает голландец.

"Второй тайм был намного лучше. К тому же мы заработали пенальти, а Косельни получил красную карточку".

"Они играли агрессивно в первом тайме. Они создали несколько опасных шансов и имели возможности для второго гола. Пенальти лишил их шансов, но я считаю, что он был заслуженным. Также, как и удаление: когда ты последний защитник на пути соперника, то получаешь удаление за фол“, — резюмировал Роббен.

Стоит отметить, что Арсенал уже в седьмой раз подряд вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.