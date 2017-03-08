Арсенал — первый клуб, вылетевший в 1/8 финала ЛЧ в семи сезонах подряд

Проиграв мюнхенской Баварии со счетом 10:2 по сумме двух матчей, команда Арсена Венгера вновь покинула Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала.

Арсенал стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая покидает турнир после 1/8 финала седьмой сезон подряд.

Ранее подопечные Арсена Венгера дважды вылетали от Барселоны (5:1; 4:3), дважды от Баварии (3:1; 3:3, вылет по правилу выездного гола), Монако (3:3, вылет по правилу выездного гола) и Милана (4:3).

Последний раз Арсенал преодолевал стадию 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2009/10, когда обыграл Порту 6:2 по сумме двух матчей. Тогда Канониры вылетели в четвертьфинале, уступив Барселоне (6:2).