Хуммельс: Мы заслуженно прошли дальше, тут говорить не о чем

08 марта 2017

Филипп Лам и Матс Хуммельс, getty images

Центральный защитник Баварии Матс Хуммельс поделился своими эмоциями после матча с Арсеналом.

Вчера Бавария на выезде уничтожила Арсенал со счетом 5:1.

"Итоговый счет не соответствует той игре, что была на поле до пенальти и красной карточки. Тот эпизод переломил ход встречи в нашу пользу", — цитирует Хуммельса официальный сайт Ротен.

"До этого мы играли не так, как представляли себе. Это человеческий фактор, но такое с нами не должно происходить".

"В первом тайме у нас были возможности забить и таким образом успокоить игру. Но нам это не удалось. В итоге мы заслуженно прошли дальше, тут говорить не о чем".

Источник: ФК Бавария

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