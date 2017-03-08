Хуммельс: Мы заслуженно прошли дальше, тут говорить не о чем

Центральный защитник Баварии Матс Хуммельс поделился своими эмоциями после матча с Арсеналом.

Вчера Бавария на выезде уничтожила Арсенал со счетом 5:1.

"Итоговый счет не соответствует той игре, что была на поле до пенальти и красной карточки. Тот эпизод переломил ход встречи в нашу пользу", — цитирует Хуммельса официальный сайт Ротен.

"До этого мы играли не так, как представляли себе. Это человеческий фактор, но такое с нами не должно происходить".

"В первом тайме у нас были возможности забить и таким образом успокоить игру. Но нам это не удалось. В итоге мы заслуженно прошли дальше, тут говорить не о чем".