Бавария уничтожила Арсенал в ответном матче

Бавария разгромила Арсенал и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Разгромное поражение в Мюнхене свело на нет интригу в противостоянии Арсенала и Баварии. Вряд ли кто мог ожидать, что Канониры отыграют сразу четыре гола от немецкого гранда. Тем не менее, такие команды просто не могли показать скучный футбол. Так оно и оказалось.

Первый тайм проходил на высоких скоростях и не заставлял скучать фанатов. Первые десять минут Бавария чувствовала себя уверенно и контролировала мяч, хотя ожидания были совсем другие. Арсенал включился чуть позже и стал все активнее проводить свои атаки.

И к 20-ой минуте подопечные Венгера добились своего, открыв счет. Большая заслуга в голе у Тео Уолкотта, который прорвался через нескольких соперников и прошил Нойера в ближний угол. Следует отметить и ошибку немецкого вратаря.

Довольно быстрый гол породил надежду среди болельщиков, да и Арсенал не остановился на достигнутом. Команда создала несколько моментов, но ударам не хватало точности.

Что касается Баварии, то не покидало ощущение, что счет первого матча несколько расслабил мюнхенцев. Команда отдала инициативу сопернику и не показывала должного стремления в атакующих действиях. При этом, было видно, что при необходимости мюнхенцы могли бы прибавить.

Но Бавария прибавила и без необходимости, потому что Арсенал начисто провалил второй тайм. Этому могла быть причина — удаление Косельни за фол на Левандовски в собственной штрафной. Французский защитник повел себя крайне неосмотрительно, продолжив спорить с арбитром, за что и получил красную. Левандовски же сравнял счет с пенальти, но нет никаких оправданий тому, что происходило дальше.

Арсенала хватило еще на 10 минут, после чего в ворота Оспины стали сыпаться голы один за другим. На 68-ой минуте Роббен вывел Баварию вперед и окончательно подкосил Арсенал, который просто присутствовал на поле. Дуглас Коста и дважды Видаль оформили повторный разгром со счетом 1:5.

Бавария победила Арсенал с суммарным счетом 10:2. Вполне возможно, что мы видели последний матч Арсенала в Лиге чемпионов под руководством Арсена Венгера.

Арсенал — Бавария 1:5 (Первый матч — 1:5)

Голы: Уолкотт, 20 — Левандовски, 55 (с пенальти), Роббен, 68, Коста, 78, Видаль, 80, 85

Арсенал: Оспина — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмси (Коклен, 72), Джака, Окслейд-Чемберлен — Жиру (Озил, 72), Уолкотт, Санчес (Лукас, 73)

Бавария: Нойер — Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Алаба — Алонсо, Алькантара (Санчеш, 79), Видаль — Рибери (Киммих, 79), Роббен (Коста, 71), Левандовски

Предупреждения: Уолкотт, Окслейд-Чемберлен, Джака — Мартинес, Алаба

Удаление: Косельни, 53